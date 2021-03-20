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اقتراب عدد جرعات لقاح “كورونا” المُعطاة في المملكة من 3 ملايين

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اقتراب عدد جرعات لقاح “كورونا” المُعطاة في المملكة من 3 ملايين

اقتراب عدد جرعات لقاح “كورونا” المُعطاة في المملكة من 3 ملايين
http://almnatiq.net/?p=963366
المناطق - الرياض

بينت إحصاءات وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في المملكة، منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، وصل إلى “2,987,909 ” جرعات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مطلع شهر جمادى الأولى الماضي من العام الجاري، وصول أولى دفعات لقاح فيروس كورونا المستجد، إلى المملكة، وسط توجيهات ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة – حفظها الله -.

وسمحت وزارة الصحة من حينه التسجيل للحصول على اللقاح من أول يوم تزامنًا مع إطلاق حملة التطعيم ضد كورونا وذلك عبر تطبيق “صحتي”، حيث شملت مراكز اللقاح جميع مناطق ومحافظات المملكة.

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