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أمير جازان ونائبه يعزيان في وفاة شيخ شمل قبائل الشقيري السابق

أمير جازان ونائبه يعزيان في وفاة شيخ شمل قبائل الشقيري السابق
http://almnatiq.net/?p=963369
المناطق - جازان - فضه عطيف:

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، عن خالص تعازيهما إلى أسرة وأبناء شيخ شمل قبائل الشقيري سابقًا في محافظة ضمد الشيخ أحمد بن حسين أبوطالب – رحمه الله -، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموهما الله – عز وجل – أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونوه سموهما، بجهود الفقيد وما قدمه في خدمة دينه ووطنه وما قام به من اعمال الخير ومساعي الاصلاح في المجتمع خلال عمله.

وفي السياق نفسه، عبر ابن الفقيد شيخ شمل قبائل الشقيري الشيخ علي بن أحمد أبو طالب وأفراد أسرتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير ونائبه، على مواساتهما لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموهما الصحة وأن لا يريهما مكروهأ.

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