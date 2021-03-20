احدث الأخبار

سلم الطائرة بين طلال وبايدن
أبرز المواد
 غدًا.. “مؤتمر كورونا” يستعرض المستجدات وتفاصيل خدمة التقييم الذاتي
أبرز المواد
 بصعوبة.. الهلال يعبر القادسية ويبتعد بصدارة الدوري
أبرز المواد
 النصر يكتسح الباطن بسباعية ويقفز للمركز الخامس بالدوري
أبرز المواد
 برنامج “إتمام” يعتمد 361 مخططاً سكنياً في مختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 أمير جازان ونائبه يعزيان في وفاة شيخ شمل قبائل الشقيري السابق
أبرز المواد
 اقتراب عدد جرعات لقاح “كورونا” المُعطاة في المملكة من 3 ملايين
أبرز المواد
 مصادرة كميات فاسدة من العسل وزيت السمسم في “بحرة”
منوعات
 “سدايا” تدشن منصة “إحسان” دعمًا للمساعي الخيرية في المملكة
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل سباق نادي سباقات الخيل على “كأس المؤسس”
أبرز المواد
 الحصيني ينصح سكان هذه المناطق برفع ملابس الشتاء
أبرز المواد
 أمير حائل يدشن مبادرة “بيئتنا مستقبلنا”
أبرز المواد
سلم الطائرة بين طلال وبايدن

سلم الطائرة بين طلال وبايدن

أبرز المواد
غدًا.. “مؤتمر كورونا” يستعرض المستجدات وتفاصيل خدمة التقييم الذاتي

غدًا.. “مؤتمر كورونا” يستعرض المستجدات وتفاصيل خدمة التقييم الذاتي

أبرز المواد
بصعوبة.. الهلال يعبر القادسية ويبتعد بصدارة الدوري

بصعوبة.. الهلال يعبر القادسية ويبتعد بصدارة الدوري

أبرز المواد
النصر يكتسح الباطن بسباعية ويقفز للمركز الخامس بالدوري

النصر يكتسح الباطن بسباعية ويقفز للمركز الخامس بالدوري

أبرز المواد

برنامج “إتمام” يعتمد 361 مخططاً سكنياً في مختلف مناطق المملكة

برنامج “إتمام” يعتمد 361 مخططاً سكنياً في مختلف مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=963372
المناطق - الرياض

اعتمد برنامج “إتمام”، 361 مخططاً سكنياً في مختلف مناطق المملكة، بمساحة تتجاوز 683 مليون م2 منذ إنشاء المركز وحتى نهاية شهر يناير 2021.

وبين البرنامج أن ذلك يأتي استكمالاً لدوره الفاعل في خدمة القطاع بالشراكات الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات التطوير العقاري لتسهيل أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين.

وأفاد بأنه تم الربط الإلكتروني مع عدد من أمانات المناطق، انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للمركز بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات المطور العقاري، لضمان سرعة إنجاز معاملات المطور وإصدار رخص البناء عن طريق المنصة الإلكترونية للبرنامج.

ويسهم البرنامج في تطوير القطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية التحول الاقتصادي في “رؤية 2030″، بإجراء دراسات البناء والتصاميم لتحقيق القيمة المضافة لمساحات الأراضي واستخدامها الاستخدام الأمثل الذي يحقق الأهداف.

وسيوفر منصة موحدة وبوابة رقمية إلكترونية متقدمة تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري، والتي تمكّنه من الحصول على الخدمات بسهولة وموثوقية عالية، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية عن طريق توضيح الإجراءات المرتبطة بالخدمات وإتاحة جميع البيانات والإحصائيات التي يمكن أن يستفيد منها المطورون العقاريون.

روابط ذات صلة

سلم الطائرة بين طلال وبايدن

سلم الطائرة بين طلال وبايدن
غدًا.. “مؤتمر كورونا” يستعرض المستجدات وتفاصيل خدمة التقييم الذاتي

غدًا.. “مؤتمر كورونا” يستعرض المستجدات وتفاصيل خدمة التقييم الذاتي
بصعوبة.. الهلال يعبر القادسية ويبتعد بصدارة الدوري

بصعوبة.. الهلال يعبر القادسية ويبتعد بصدارة الدوري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*