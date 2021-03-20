برنامج “إتمام” يعتمد 361 مخططاً سكنياً في مختلف مناطق المملكة

المناطق - الرياض

اعتمد برنامج “إتمام”، 361 مخططاً سكنياً في مختلف مناطق المملكة، بمساحة تتجاوز 683 مليون م2 منذ إنشاء المركز وحتى نهاية شهر يناير 2021.

وبين البرنامج أن ذلك يأتي استكمالاً لدوره الفاعل في خدمة القطاع بالشراكات الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات التطوير العقاري لتسهيل أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين.

وأفاد بأنه تم الربط الإلكتروني مع عدد من أمانات المناطق، انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للمركز بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات المطور العقاري، لضمان سرعة إنجاز معاملات المطور وإصدار رخص البناء عن طريق المنصة الإلكترونية للبرنامج.

ويسهم البرنامج في تطوير القطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية التحول الاقتصادي في “رؤية 2030″، بإجراء دراسات البناء والتصاميم لتحقيق القيمة المضافة لمساحات الأراضي واستخدامها الاستخدام الأمثل الذي يحقق الأهداف.

وسيوفر منصة موحدة وبوابة رقمية إلكترونية متقدمة تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري، والتي تمكّنه من الحصول على الخدمات بسهولة وموثوقية عالية، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية عن طريق توضيح الإجراءات المرتبطة بالخدمات وإتاحة جميع البيانات والإحصائيات التي يمكن أن يستفيد منها المطورون العقاريون.