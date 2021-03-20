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النصر يكتسح الباطن بسباعية ويقفز للمركز الخامس بالدوري

النصر يكتسح الباطن بسباعية ويقفز للمركز الخامس بالدوري
http://almnatiq.net/?p=963376
المناطق - الرياض

اكتسح نادي النصر نظيره الباطن بسباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري.

واكتفى النصر في الشوط الأول بهدف سجله لاعبه علي لاجامي في الدقيقة 13، قبل أن يسجل 6 أهداف في الشوط الثاني عن طريق نور الدين أمرابط في الدقيقة 49 بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو، وضيف الله القرني في الدقيقة 52 بالخطأ في مرماه ثم عبدالرزاق حمدلله في الدقيقة 58 ثم في الدقيقة 63 من ركلة جزاء قبل أن يضيف بيتروس السادس في الدقيقة 68 ثم رائد الغامدي في الدقيقة 79.

وكان نادي الباطن قد سجل في الدقيقة 33 هدفًا عن طريق لاعبه سعد خيري قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

وشهدت الدقيقة 73 من عمر المباراة إهدار عبدالرزاق حمدلله ركلة جزاء تصدى لها كامبانيا حارس مرمى الباطن.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى النقطة 36 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الباطن عند النقطة 28 في المركز 13.

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