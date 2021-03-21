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نيوم تطلق سلسلة من الجلسات الرقمية بالتعاون مع مبادرة ثينك تك (Think Tech)

نيوم تطلق سلسلة من الجلسات الرقمية بالتعاون مع مبادرة ثينك تك (Think Tech)
http://almnatiq.net/?p=963409

أعلنت شركة نيوم ممثلةً بقسم المسؤولية الاجتماعية اليوم ،عن إقامتها سلسلة من الجلسات الرقمية بالشراكة مع مبادرة ثينك تك (Think Tech) التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي ستستضيف بموجبها ” ثينك تك” على منصتها الرقمية عددا من الجلسات الحوارية والمحاضرات، يتحدث فيها جملة من الخبراء العالميين والمحليين بهدف نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي التقني بين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
وستستضيف المبادرة في أولى جلساتها غداً رئيس قطاع التقنية والعلوم الرقمية في نيوم جوزيف برادلي ليتحدث من خلالها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً :’ عن المجتمعات الإدراكية في نيوم. و ” برادلي” هو أحد خبراء التقنية في العالم،
وكان يشغل قبل انضمامه إلى نيوم منصب نائب الرئيس لقطاع “إنترنت الأشياء” في شركة سيسكو، عملاق الشبكات والبنى التحتية الرقمية، في العالم.
ودعت شركة ” نيوم” الراغبين بحضور أولى الجلسات الحوارية للتسجيل عبر الرابط التالي:- https://zoom.us/webinar/register/WN_fuTIOileRqq5KxNmOv06tA?s=09
وتعد مبادرة Think Tech مظلة لمشروعات توعوية إستراتيجية على مستوى المملكة العربية السعودية تطلقها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لتحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي حول التقنيات الناشئة وتغطية الاحتياج المعرفي التقني؛ لخلق مجتمع رقمي قادر على مواكبة مستجدات العصر والوصول بالمملكة لطليعة الدول المبتكرة.

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