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شاهد.. بإشراف أمن الدولة اللبناني بيع المواد الغذائية على من يحملون الهوية اللبنانية فقط

شاهد.. بإشراف أمن الدولة اللبناني بيع المواد الغذائية على من يحملون الهوية اللبنانية فقط
http://almnatiq.net/?p=963410
المناطق - بيروت:

وثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، حالة من العنصرية المقيتة أثناء بيع المواد الغذائية في إحدى المولات، ضد أي شخص لا يحمل الهوية اللبنانية.

ويكشف المقطع وقوف رجال من أمن الدولة اللبناني، للإشراف على بيع المواد الغذائية الأساسية مثل الرز والدقيق، إلى الأشخاص الذين يحملون الهوية اللبنانية فقط لا غير.

وحسب المقطع يجب على كل شخص يريد شراء السلعة أن يظهر هويته اللبنانية قبل حصوله عليها.

ووثق المقطع وقوف أشخاص من جنسيات أخرى أمام السلع، ومحاولتهم شراء البضائع، لكن الأمن يمنعهم من ذلك، ويقتصره فقط على حملة الهويات اللبنانية.

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