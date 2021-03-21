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اقبال واسع على مهرجان البن .. فرصة للتعريف بالمنتج ذي الجودة العالية وتسويقه على نطاق واسع

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اقبال واسع على مهرجان البن .. فرصة للتعريف بالمنتج ذي الجودة العالية وتسويقه على نطاق واسع

اقبال واسع على مهرجان البن .. فرصة للتعريف بالمنتج ذي الجودة العالية وتسويقه على نطاق واسع
http://almnatiq.net/?p=963427

شهدت اليومين الماضيين منذ انطلاقة مهرجان ” البن الثامن في جبال منطقة جازان”، الذي تستضيفه محافظة الدائر بني مالك، إقبالاً واسعاً وسط مشاركة رسمية وشعبية سواء من قبل الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة، أو مزارعي البن في المحافظات الجبلية، أو الأسر المنتجة، مع تقيد تام بتطبيق بالإجراءات الاحترازية والوقاية ضد فيروس كورونا.
وعدّ مزارعو البن، المهرجان، فرصة سانحة للتعريف بهذا المنتج ذي الجودة العالية وتسويقه على نطاق واسع، ،حيث يعد “بن جازان” من أجود منتجات البن عالمياً وفقاً للدراسات والبحوث العلمية.
وتبرز أهمية المهرجان من خلال التعريف بما تزخر به المحافظات الجبلية شرق منطقة جازان من مقومات لنجاح المنتج والتوسع في إنتاجه وتسويقه محلياً وخارجياً، وداعماً لزراعة البن ومعززاً لاستثمار قيمته الاقتصادية ، فضلاً عن كون المهرجان واحداً من عوامل الجذب لاستقطاب الزوار والسياح نحو المحافظات الجبلية التي تمتلك طبيعة سياحية متميزة تؤهلها لتكون مقصداً سياحياً مهماً يمكن استثماره في دعم الحركة السياحية في منطقة جازان لتكون مقصداً للسائح على مدار العام.

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