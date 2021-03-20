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اليوم.. انطلاق الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان بـ 6 لقاءات

اليوم.. انطلاق الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان بـ 6 لقاءات

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اليوم.. انطلاق الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان بـ 6 لقاءات

اليوم.. انطلاق الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان بـ 6 لقاءات
http://almnatiq.net/?p=963429
المناطق - الرياض

تنطلق اليوم الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 6 لقاءات، حيث يستضيف الفيحاء صاحب المركز الثاني بـ 54 نقطة، فريق أحد الثامن بـ 34 نقطة، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ويلعب فريق البكيرية السابع عشر بـ 24 نقطة على ملعبه بالبكيرية، مع فريق الجبلين الثالث بـ 49 نقطة.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بعرعر، يلتقي عرعر التاسع عشر بـ 18 نقطة، مع فريق جدة الثاني عشر بـ 32 نقطة، فيما يستضيف النجوم صاحب المركز الأخير بـ 17 نقطة، فريق هجر الخامس بـ 42 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
ويلتقي الخليج على ملعبه وهو في المركز السادس بـ 41 نقطة، مع صاحب المركز الحادي عشر فريق الشعلة الذي يملك في رصيده 33 نقطة.
وفي آخر مباريات اليوم الأول من الجولة يستضيف الثقبة على ملعب نادي النهضة بالدمام، فريق الساحل، حيث يحتل الثقبة المركز الثامن عشر في سلم الترتيب بـ 23 نقطة، بينما يملك الساحل 29 نقطة، بالمركز السادس عشر.

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