احدث الأخبار

هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تعرض تجاربها الزراعية في مهرجان البن الثامن
منطقة جازان
 ريال مدريد يسقط سلتا فيغو.. ويقترب من القمة
أبرز المواد
 بعد استدعائه.. السفير الروسي في واشنطن يغادر إلى بلاده
أبرز المواد
 الانتخابات الفلسطينية ترى النور بعد غياب 15 عاما
أبرز المواد
 بونو ينوب عن المهاجمين ويسجل هدفا قاتلا
أبرز المواد
 تركيا تغير على منطقة كردية في سوريا لأول مرة منذ 17 شهرا
أبرز المواد
 اليوم.. انطلاق الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان بـ 6 لقاءات
منوعات
 اقبال واسع على مهرجان البن .. فرصة للتعريف بالمنتج ذي الجودة العالية وتسويقه على نطاق واسع
أبرز المواد
 الشربتلي يفوز بكأس وزارة الداخلية لقفز الحواجز
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تقترب من 30 مليون إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 ضمن فعاليات ” نور الرياض “.. جسور الرياض تتزين بتقنيات فن الإضاءة والخط
أبرز المواد
 شاهد.. بإشراف أمن الدولة اللبناني بيع المواد الغذائية على من يحملون الهوية اللبنانية فقط
أبرز المواد
هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تعرض تجاربها الزراعية في مهرجان البن الثامن

هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تعرض تجاربها الزراعية في مهرجان البن الثامن

منطقة جازان
ريال مدريد يسقط سلتا فيغو.. ويقترب من القمة

ريال مدريد يسقط سلتا فيغو.. ويقترب من القمة

أبرز المواد
بعد استدعائه.. السفير الروسي في واشنطن يغادر إلى بلاده

بعد استدعائه.. السفير الروسي في واشنطن يغادر إلى بلاده

أبرز المواد
الانتخابات الفلسطينية ترى النور بعد غياب 15 عاما

الانتخابات الفلسطينية ترى النور بعد غياب 15 عاما

أبرز المواد

هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تعرض تجاربها الزراعية في مهرجان البن الثامن

هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تعرض تجاربها الزراعية في مهرجان البن الثامن
http://almnatiq.net/?p=963448
الداير -فضه عطيف؛

تشارك هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان في مهرجان البن الثامن، الذي انطلق أمس بمحافظة الداير بني مالك ، من خلال جناح متخصص يعرض لزواره التجارب الزراعية الناجحة للهيئة ضمن سعيها المتواصل لزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي عالٍ للمزارعين بمحافظات القطاع الجبلي بالمنطقة.
وأوضح مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد واصلي أن الجناح يحتوي على تعريف كامل بعمل الهيئة وما تقدمه من خدمات للمزارعين في المحافظات الجبلية ، كما يعرض أنواع الشتلات التي تنتجها المشاتل من بن وكاكاو وقشطة وباباي وجوافة وصندل وموز وغيرها.
وأضاف أن الجناح يقدم الدراسات والمبادرات التي نفذتها الهيئة لدعم الزراعة ومنها تقديم 107,756 شتلة بن خلال العام 2020م وتوصيلها لمقر مزارع المواطنين ، منها 23,011 شتلة بن ضمن مبادرة الهيئة لإيصال الشتلات لمزارع المواطنين في المحافظات الجبلية ، و54,185 شتلة ضمن مبادرة أرامكو في مرحلتها الرابعة في “فيفاء والعيدابي والريث” ، إلى جانب 30,560 شتلة ضمن مشروع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتأهيل المدرجات الزراعية في الداير وفيفاء والعارضة ، فيما بلغ عدد المزارعين المستفيدين من توزيع الشتلات 587 مزارعًا.
وأشار إلى أنه جرى خلال العام الماضي توزيع 90,000 شتلة أخرى لمزارعين في منطقتي عسير والباحة ، إلى جانب المزارعين الذين استلموا شتلات البن من مقر الهيئة .
وبين واصلي أن جناح الهيئة يستقبل طلبات المزارعين للحصول على الشتلات الزراعية المتنوعة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة ، فضلًا عن توزيع كتيبات للإرشاد الزراعي في زراعة البن، وعرض لدراسة جدوى للاستثمار في زراعة البن.

روابط ذات صلة

اقبال واسع على مهرجان البن .. فرصة للتعريف بالمنتج ذي الجودة العالية وتسويقه على نطاق واسع

اقبال واسع على مهرجان البن .. فرصة للتعريف بالمنتج ذي الجودة العالية وتسويقه على نطاق واسع
أمير جازان ونائبه يعزيان في وفاة شيخ شمل قبائل الشقيري السابق

أمير جازان ونائبه يعزيان في وفاة شيخ شمل قبائل الشقيري السابق
أمير منطقة جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخ فيصل بن لبده

أمير منطقة جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخ فيصل بن لبده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*