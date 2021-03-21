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الرئيس اليمني: لن نقبل التجربة الإيرانية أو نحكم من قبل أذرع الحرس الثوري

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الرئيس اليمني: لن نقبل التجربة الإيرانية أو نحكم من قبل أذرع الحرس الثوري

الرئيس اليمني: لن نقبل التجربة الإيرانية أو نحكم من قبل أذرع الحرس الثوري
http://almnatiq.net/?p=963455
المناطق - واس

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن الشعب اليمني لن يقبل أن يُحكم من قبل أذناب إيران وأذرع الحرس الثوري مهما كانت التضحيات، في إشارة منه إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا.
وشدد الرئيس اليمني خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع في حكومة بلاده الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، على الالتزام بالخطط العسكرية ومراجعتها بما يضمن تحقيق النصر على الميليشيا المتمردة والقضاء على المشروع الفارسي وعودة اليمن دولة فاعلة في مجالها العربي.
كما أكد الرئيس هادي في اتصال هاتفي آخر مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، على أن الشعب اليمني لن يقبل بنقل التجربة الإيرانية الفاشلة والمتطرفة إلى اليمن، مثمنا في السياق الدور الأخوي الصادق لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وما تقدمه من دعم وإسناد لحكومة بلاده في قتالها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وشدد هادي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على مضاعفة الجهود لتأمين محافظة مأرب وتثبيت الأمن ودحر الحوثيين، من المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في المحافظة.

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