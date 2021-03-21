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قراصنة يخترقون خوادم “آيسر”.. ويطالبون بفدية 50 مليون دولار

قراصنة يخترقون خوادم “آيسر”.. ويطالبون بفدية 50 مليون دولار

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قراصنة يخترقون خوادم “آيسر”.. ويطالبون بفدية 50 مليون دولار

قراصنة يخترقون خوادم “آيسر”.. ويطالبون بفدية 50 مليون دولار
http://almnatiq.net/?p=963461
المناطق - وكالات

أفاد موقع “The Record” المعني بأخبار التقنية، بتمكن فريق القراصنة الشهير “REvil” من اختراق بعض خوادم عملاق تصنيع الأجهزة الحاسوبية “آيسر ACER”، وطالبوا الشركة التايوانية بدفع فدية 50 مليون دولار، مقابل فك تشفير البيانات على خوادمها.

ولم تتضمن الخوادم المخترقة الأنظمة الأساسية للشركة، ما خفف من وطأة الهجوم.

وبحسب موقع “ذا ريكورد”، فإن الفدية المطلوبة هي الأضخم على الإطلاق في تاريخ عمليات الاختراق، وكشفت لقطة لشاشة من أحد الأجهزة المتضررة، عن مبلغ الفدية والمطلوب دفعها بعملة مونيرو المشفرة، وهي تبلغ 213 ألفاً و793 عملة مونيرو، أي نحو 50 مليون دولار.

صورة للشاشة التي تظهر على أجهزة بعض موظفي آيسر بعض اختراق عدد من خوادمها - The Record
صورة للشاشة التي تظهر على أجهزة بعض موظفي آيسر بعض اختراق عدد من خوادمها – The Record

ووضع فريق “ريفيل” اسم “آيسر” على قائمة أحدث مزادات المعلومات المسربة من خوادم الشركات المخترقة التي رفضت دفع الفدية، إلى جانب مقتطفات من البيانات المسربة.

لقطة من بعض البيانات المسربة من خوادم آيسر المخترقة - مجموعة المخترقين REvil
لقطة من بعض البيانات المسربة من خوادم آيسر المخترقة – مجموعة المخترقين REvil

ولم يُفتح المزاد حتى الآن، لأن المهلة المتبقية لشركة “آيسر” كي تدفع الفدية، تنتهي في 28 من مارس الجاري.

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