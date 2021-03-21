“أرامكو” تربح 184 مليار ريال في 2020.. وتوزع أرباحا بـ70 مليارا

المناطق - وكالات

ربحت شركة “‫أرامكو‬⁩” 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) في 2020 بتراجع 44% مقابل 330.69 مليار ريال (88.19 مليار دولار) في العام 2019.

وعزت الشركة، في بيان على تداول، سبب الانخفاض في الأرباح إلى تراجع أسعار ⁧‫النفط‬⁩ الخام وتقلص حجم مبيعاته، وأيضا تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير الكيميائيات.

إلى ذلك، أعلنت شركة “أرامكو السعودية” توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2020.

وتوزع أرامكو 35.18 هللة للسهم عن الربع الرابع من 2020.

هجمات متكررة على منشآت أرامكو وإدانات دولية

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

والأول من أمس الجمعة، أعلن مسؤول في وزارة الطاقة ، تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة.

وفيما دانت الولايات المتحدة الهجوم واصفة إياه بمحاولة “إعاقة إمدادات النفط العالمية”، قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر الصحافيين “ندين بشدة الهجمات على منشآت أرامكو السعودية”.

إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول بوزارة الطاقة إن إمدادات البترول ومشتقاته في المملكة لم تتأثر من جراء الاعتداء على مصفاة تكرير البترول في الرياض.

وقبلها وتحديداً في 7 مارس، فشلت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق المملكة.

وقالت وزارة الدفاع آنذاك، إن محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران “اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي”.