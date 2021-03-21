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“هدف”: بوابة “سُبل” توفر بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتطوير والإرشاد المهني

“هدف”: بوابة “سُبل” توفر بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتطوير والإرشاد المهني

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“هدف”: بوابة “سُبل” توفر بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتطوير والإرشاد المهني

“هدف”: بوابة “سُبل” توفر بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتطوير والإرشاد المهني
http://almnatiq.net/?p=963499
المناطق - الرياض

توفر بوابة الإرشاد المهني (سُبل) التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتطوير والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

وتهدف البوابة التي تحتوي على جلسات إرشاد مهني عن بُعد إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتفق مع طموحاتهم الشخصية والمهنية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية.

وتستهدف جلسات الإرشاد المهني عن بُعد في المرحلة الثانية الباحثين والباحثات عن عمل والطلاب والطالبات وموظفي وموظفات القطاع الخاص، حيث ترتكز، على توجيه الفئات المستهدفة بالخيارات التعليمية والمهنية والوظيفية المناسبة وفقاً ليمولهم المهنية واحتياجات سوق العمل.

وتساعد “سُبل” في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة اهم المهن المستقبلية ونبذة عنها.

وتدعم منصة “سُبل” من خلال الرابط https://subol.sa، الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة.

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