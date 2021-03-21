سلمان سلمان الحزم نجم تعلى في سماه.. قصيدة للشاعر عبداللطيف المطيري توصف حال المملكة وجيشها في عهد خادم الحرمين وولي عهده

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وصف الطالب الشاعر عبداللطيف بن عبيدالله المطيري، حال المملكة منذ عهد الملك المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في قصيدة ألقاها أمام قادته وزملائه في عرض عسكري.

سلمان سلمان الحزم نجم تعلى في سماه .. بهذه الكلمات طرز الشاعر المطيري قصيدته التي سرد فيها كيف تنعم المملكة بالأمن والأمان في عهد الملك سلمان وولي عهده.

كما وصف حال الجيش السعودي الذي يقهر الأعداء بقوته وصلابة عقيدته في كل الحروب، مؤكدا ولائه على السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر أهله.