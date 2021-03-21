احدث الأخبار

ضمن رؤية 2030 .. مبادرة جامعة “المؤسس” في مجال المسرح تختتم دوراتها التدريبية في مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 “السياحة الداخلية” .. وجهة مستدامة للتعافي من آثار جائحة كورونا
أبرز المواد
 سلمان سلمان الحزم نجم تعلى في سماه.. قصيدة للشاعر عبداللطيف المطيري توصف حال المملكة وجيشها في عهد خادم الحرمين وولي عهده
أبرز المواد
 عودة 190 لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الــ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 أمانة جدة تغلق 209 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية
منطقة مكة المكرمة
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة تقدم خدماتها في ستة مواقع
أبرز المواد
 شاهد..باشراف أمن الدولة اللبناني بيع المواد الغذائية على من يحملون الهوية اللبنانية فقط
أبرز المواد
 الحرس الثوري: تفجير إرهابي نتج عنه قتيل و3 جرحى بمحافظة سستان وبلوشستان
أبرز المواد
 بايدن يراجع سياسته في العراق .. والعراقيون : بقاء الأمريكيين يمنع سقوط البلاد بيد داعش وميليشيا إيران
أبرز المواد
 الناصر: أرامكو قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يرعى ملتقى ريادة الأعمال الأول 2021م
منطقة الحدود الشمالية
 “هدف”: بوابة “سُبل” توفر بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتطوير والإرشاد المهني
أبرز المواد
ضمن رؤية 2030 .. مبادرة جامعة “المؤسس” في مجال المسرح تختتم دوراتها التدريبية في مكة المكرمة

ضمن رؤية 2030 .. مبادرة جامعة “المؤسس” في مجال المسرح تختتم دوراتها التدريبية في مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
“السياحة الداخلية” .. وجهة مستدامة للتعافي من آثار جائحة كورونا

“السياحة الداخلية” .. وجهة مستدامة للتعافي من آثار جائحة كورونا

أبرز المواد
سلمان سلمان الحزم نجم تعلى في سماه.. قصيدة للشاعر عبداللطيف المطيري توصف حال المملكة وجيشها في عهد خادم الحرمين وولي عهده

سلمان سلمان الحزم نجم تعلى في سماه.. قصيدة للشاعر عبداللطيف المطيري توصف حال المملكة وجيشها في عهد خادم الحرمين وولي عهده

أبرز المواد
عودة 190 لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الــ24 ساعة الماضية

عودة 190 لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الــ24 ساعة الماضية

أبرز المواد

ضمن رؤية 2030 .. مبادرة جامعة “المؤسس” في مجال المسرح تختتم دوراتها التدريبية في مكة المكرمة

ضمن رؤية 2030 .. مبادرة جامعة “المؤسس” في مجال المسرح تختتم دوراتها التدريبية في مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=963534
المناطق - مكة المكرمة

تختتم جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب الدورات التدريبية في مجال التمثيل والإخراج والفنون والتقنيات المسرحية التي أقيمت في مدينة جدة ومكة والطائف ضمن مبادرة الجامعة للسماح باستخدام المسارح الجامعية لإجراء الأنشطة المجتمعية، أحدى مشاريع رؤية المملكة 2030 بالجامعة بعرض مسرحية بعنوان “التسوس” احدى مخرجات المبادرة، والتي تستهدف فئة الأطفال وذلك يوم الأربعاء 11 شعبان 1442هـ عبر البث المباشر عن طريق اليوتيوب عبر الرابط التاليhttps://youtu.be/-WUp5kfmDfM.

وعرضت المبادرة العديد من المسرحيات والتي تقام بعد كل دورة تدريبية كمشروع تخرج للطلبة المشاركين فيها، حيث أقيمت الدورات التدريبية في جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة أم القرى وجامعة الطائف، بواقع 540 ساعة تدريبية بمشاركة 482 شاب وشابة.

ووضعت المبادرة استراتيجية لنشر أهدافها في مدن ومحافظات مكة المكرمة وهي تنمية الجوانب المعرفية والمهارية للـطلاب وإثراء الحراك الثقافي في السعودية وتقديم مسرحيات هادفة تعزز الولاء والانتماء، من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة في التمثيل والإخراج المسرحي، والفنون المسرحية، والمساهمة في تطوير المسرح الوطني، ورفع مستوى الوعي والثقافة العامة لدى المجتمع.

وشمل التدريب أساليب التَّصميم وتقنياته، ومدخل إلى فنّ المسرح، وأساليب تنفيذ المناظر المسرحيَّة، والمسرح والأثر الثَّقافي، وأساليب تنفيذ الأزياء المسرحيَّة، والنَّقد والتَّحليل المسرحي، وتنفيذ الإضاءة المسرحيَّة، ومدخل إلى التَّصميم، والإدارة المسرحيَّة.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني أن المبادرة أسهمت في تحقيق الأهداف التعليمية من خلال تمنية المهارات المعرفية والعلمية والثقافية وصقل شخصية الشباب والشابات، بالإضافة إلى دعم المسرح الجامعي وتطويره وتحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.

وبين المدير التنفيذي للمبادرة وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المبادرة سعت إلى أن يكون المسرح الجامعي والسعودي منارة للقيم والأخلاق والانتماء من خلال تأهيل المواهب الوطنية في الفنون المسرحية المختلفة، وتوضيح مفهوم الفن المسرحي وتأهيل متخصصين فيه بمؤهل أكاديمي، وتم استقطاب الكفاءات والخبرات الأكاديمية من الدول العربية في مجال التدريب والتأهيل باستخدام أفضل التقنيات وأساليب التدريب الحديثة، حيث يدخل المتدرب والمتدربة في مراحل متنوعة من التدريب وفي ختام كل دورة تدريبية يقدم مع زملاءه عمل مسرحي كمشروع تخرج.

روابط ذات صلة

“السياحة الداخلية” .. وجهة مستدامة للتعافي من آثار جائحة كورونا

“السياحة الداخلية” .. وجهة مستدامة للتعافي من آثار جائحة كورونا
أمانة جدة تغلق 209 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية

أمانة جدة تغلق 209 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية
تعميم إلى المحاكم .. اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجه للطفل

تعميم إلى المحاكم .. اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجه للطفل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*