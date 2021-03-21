ضمن رؤية 2030 .. مبادرة جامعة “المؤسس” في مجال المسرح تختتم دوراتها التدريبية في مكة المكرمة

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تختتم جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب الدورات التدريبية في مجال التمثيل والإخراج والفنون والتقنيات المسرحية التي أقيمت في مدينة جدة ومكة والطائف ضمن مبادرة الجامعة للسماح باستخدام المسارح الجامعية لإجراء الأنشطة المجتمعية، أحدى مشاريع رؤية المملكة 2030 بالجامعة بعرض مسرحية بعنوان “التسوس” احدى مخرجات المبادرة، والتي تستهدف فئة الأطفال وذلك يوم الأربعاء 11 شعبان 1442هـ عبر البث المباشر عن طريق اليوتيوب عبر الرابط التاليhttps://youtu.be/-WUp5kfmDfM.

وعرضت المبادرة العديد من المسرحيات والتي تقام بعد كل دورة تدريبية كمشروع تخرج للطلبة المشاركين فيها، حيث أقيمت الدورات التدريبية في جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة أم القرى وجامعة الطائف، بواقع 540 ساعة تدريبية بمشاركة 482 شاب وشابة.

ووضعت المبادرة استراتيجية لنشر أهدافها في مدن ومحافظات مكة المكرمة وهي تنمية الجوانب المعرفية والمهارية للـطلاب وإثراء الحراك الثقافي في السعودية وتقديم مسرحيات هادفة تعزز الولاء والانتماء، من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة في التمثيل والإخراج المسرحي، والفنون المسرحية، والمساهمة في تطوير المسرح الوطني، ورفع مستوى الوعي والثقافة العامة لدى المجتمع.

وشمل التدريب أساليب التَّصميم وتقنياته، ومدخل إلى فنّ المسرح، وأساليب تنفيذ المناظر المسرحيَّة، والمسرح والأثر الثَّقافي، وأساليب تنفيذ الأزياء المسرحيَّة، والنَّقد والتَّحليل المسرحي، وتنفيذ الإضاءة المسرحيَّة، ومدخل إلى التَّصميم، والإدارة المسرحيَّة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني أن المبادرة أسهمت في تحقيق الأهداف التعليمية من خلال تمنية المهارات المعرفية والعلمية والثقافية وصقل شخصية الشباب والشابات، بالإضافة إلى دعم المسرح الجامعي وتطويره وتحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.

وبين المدير التنفيذي للمبادرة وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المبادرة سعت إلى أن يكون المسرح الجامعي والسعودي منارة للقيم والأخلاق والانتماء من خلال تأهيل المواهب الوطنية في الفنون المسرحية المختلفة، وتوضيح مفهوم الفن المسرحي وتأهيل متخصصين فيه بمؤهل أكاديمي، وتم استقطاب الكفاءات والخبرات الأكاديمية من الدول العربية في مجال التدريب والتأهيل باستخدام أفضل التقنيات وأساليب التدريب الحديثة، حيث يدخل المتدرب والمتدربة في مراحل متنوعة من التدريب وفي ختام كل دورة تدريبية يقدم مع زملاءه عمل مسرحي كمشروع تخرج.