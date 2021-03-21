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غدا.. انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية تحت رعاية أمير الرياض بمشاركة جهات حكومية وخاصة

غدا.. انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية تحت رعاية أمير الرياض بمشاركة جهات حكومية وخاصة

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غدا.. انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية تحت رعاية أمير الرياض بمشاركة جهات حكومية وخاصة

غدا.. انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية تحت رعاية أمير الرياض بمشاركة جهات حكومية وخاصة
http://almnatiq.net/?p=963537
المناطق - الرياض

تشارك الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مدى ثلاثة أيام في منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي 2021، الذي ينطلق غداً تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
وتستعرض الهيئة الملكية في المنتدى مشاريعها المستقبلية في المدن التابعة لها في الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وتتركز هذه المشاريع في مجالات البنية التحتية والإسكان والرعاية الصحية والمرافق العامة ومجال الأمن والسلامة.
ويُعد منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي، واحداً من أكبر المنصات في الشرق الأوسط التي تستعرض المشاريع المستقبلية، بهدف جمع ملاك المشاريع من جهات حكومية وخاصة مع المقاولين والمهتمين تحت مظلة واحدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع المقاولات وآلية التأهيل والمنافسة عليها.
كما يهدف المنتدى إلى إيجاد شبكة من العلاقات بين ملاك المشاريع والمقاولين والمهتمين، بالإضافة إلى إتاحة فرصة بناء شراكات بين المقاولين أنفسهم.
ووفقا للموقع الإلكتروني للمنتدى، فإن قطاع المقاولات يُعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي ومساند لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما تُعد سوق المقاولات في المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط إذ أشارت تقارير دولية إلى أن حجم المشاريع الجديدة في القطاع تتجاوز الـ 5,000 مشروع بقيمة تصل إلى 6 تريليون ريال .

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