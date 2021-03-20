احدث الأخبار

غرس آلاف الشتلات وحملات تنظيف وتوعية في أسبوع البيئة بعسير
منطقة عسير
 غدا.. انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية تحت رعاية أمير الرياض بمشاركة جهات حكومية وخاصة
أبرز المواد
 ضمن رؤية 2030 .. مبادرة جامعة “المؤسس” في مجال المسرح تختتم دوراتها التدريبية في مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 “السياحة الداخلية” .. وجهة مستدامة للتعافي من آثار جائحة كورونا
أبرز المواد
 سلمان سلمان الحزم نجم تعلى في سماه.. قصيدة للشاعر عبداللطيف المطيري توصف حال المملكة وجيشها في عهد خادم الحرمين وولي عهده
أبرز المواد
 عودة 190 لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الــ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 أمانة جدة تغلق 209 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية
منطقة مكة المكرمة
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة تقدم خدماتها في ستة مواقع
أبرز المواد
 شاهد..باشراف أمن الدولة اللبناني بيع المواد الغذائية على من يحملون الهوية اللبنانية فقط
أبرز المواد
 الحرس الثوري: تفجير إرهابي نتج عنه قتيل و3 جرحى بمحافظة سستان وبلوشستان
أبرز المواد
 بايدن يراجع سياسته في العراق .. والعراقيون : بقاء الأمريكيين يمنع سقوط البلاد بيد داعش وميليشيا إيران
أبرز المواد
 الناصر: أرامكو قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة
أبرز المواد
غرس آلاف الشتلات وحملات تنظيف وتوعية في أسبوع البيئة بعسير

غرس آلاف الشتلات وحملات تنظيف وتوعية في أسبوع البيئة بعسير

منطقة عسير
غدا.. انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية تحت رعاية أمير الرياض بمشاركة جهات حكومية وخاصة

غدا.. انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية تحت رعاية أمير الرياض بمشاركة جهات حكومية وخاصة

أبرز المواد
ضمن رؤية 2030 .. مبادرة جامعة “المؤسس” في مجال المسرح تختتم دوراتها التدريبية في مكة المكرمة

ضمن رؤية 2030 .. مبادرة جامعة “المؤسس” في مجال المسرح تختتم دوراتها التدريبية في مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
“السياحة الداخلية” .. وجهة مستدامة للتعافي من آثار جائحة كورونا

“السياحة الداخلية” .. وجهة مستدامة للتعافي من آثار جائحة كورونا

أبرز المواد

غرس آلاف الشتلات وحملات تنظيف وتوعية في أسبوع البيئة بعسير

غرس آلاف الشتلات وحملات تنظيف وتوعية في أسبوع البيئة بعسير
http://almnatiq.net/?p=963538
المناطق- عسير

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ،اليوم ، فعاليات أسبوع البيئة 2021 وذلك بمتنزه ” دلغان” الذي يبعد عن مدينة أبها حوالي 26 كيلو مترا .
وأكد مدير عام فرع الوزارة بعسير المهندس عبدالله الويمني أن الفعالية تأتي ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بالبيئة وما اشتملت عليه مستهدفات رؤية المملكة 2030, إدراكاً بأهمية المحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الأمن الغذائي.
وبين أن أسبوع البيئة يهدف إلى تفعيل دور الفرد في الحفاظ على البيئة سواء في استهلاكه للمياه أو الأغذية، أو الامتناع عن إلقاء النفايات والمحافظة على نظافة الشواطئ والمتنزهات، وغير ذلك من الممارسات الواعية والمسؤولة.
من جهتها أشارت مديرة مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية بجامعة الملك خالد الدكتورة رحمة القثانين إلى حرص الجامعة على المشاركة في أسبوع البيئة بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة في هذا الجانب، مبينة أن منطقة عسير تمتاز ببيئة خلابة أصبحت مقصدا للسائحين من جميع دول العالم ، حيث تعد البيئة والسياحة ،الميزة النسبية للمنطقة عن باقي المناطق.
وبينت أن مبدأ حماية البيئة مسؤولية الجميع ويستوجب العمل على توحيد الجهود وتبادل الخبرات لتحديد الفجوات البيئية بالمنطقة ووضع الحلول المناسبة وتطبيقاتها وتحديد أطر بيئية سليمة لنمو المنطقة وازدهارها بما يتناسب مع طبيعتها و يضمن رفاهية المجتمع ومستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
وخلال حفل التدشين تم زراعة أول دفعة من شتلات الأشجار المخصصة لهذا الأسبوع في منطقة عسير ، حيث ستستمر الفعالية حتى يوم الخميس المقبل بمشاركة قطاعات حكومية وخاصة من خلال مبادرات صيانة وتنظيف المتنزهات الكبرى في المنطقة وزراعة آلاف الشتلات إضافة إلى تنظيم حملة حملات توعوية عن أهمية الحفاظ على البيئة والغطاء النباتي في عدة مواقع.
وتركز جميع فعاليات أسبوع البيئة على رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع والقطاعات المختلفة و نشر المعرفة بأهم القضايا البيئية في المملكة و تحفيز الالتزام البيئي ورفع حس المسئولية لتصحيح السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، إضافة إلى تعريف المجتمع بأسبوع البيئة السعودي و توحيد الرسائل الاتصالية للمشهد البيئي.

روابط ذات صلة

بلدية رجال ألمع تزيل النفايات من مجاري الأودية وأسفل الكباري بالمحافظة

بلدية رجال ألمع تزيل النفايات من مجاري الأودية وأسفل الكباري بالمحافظة
أمانة عسير تغلق 394 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أمانة عسير تغلق 394 منشأة مخالفة خلال أسبوع
“المياه الوطنية”: أكثر من 40 ألف م3 يومًيا على مدار الساعة في 35 حياً بأبها وخميس مشيط

“المياه الوطنية”: أكثر من 40 ألف م3 يومًيا على مدار الساعة في 35 حياً بأبها وخميس مشيط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*