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“الشؤون الإسلامية” تغلق 6 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة كورونا

“الشؤون الإسلامية” تغلق 6 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة كورونا
http://almnatiq.net/?p=963545

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 6 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 42 يوماً 332 مسجداً تم فتح 319 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة المدينة المنورة تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة عسير بمعدل إصابة بكل مسجد.
كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد، مسجدين بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الباحة، وأربعة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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