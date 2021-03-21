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أمانة الشرقية توقع عقد استثماري لتطوير مساحة 20 ألف متر بكورنيش الخبر الشمالي

أمانة الشرقية توقع عقد استثماري لتطوير مساحة 20 ألف متر بكورنيش الخبر الشمالي

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أمانة الشرقية توقع عقد استثماري لتطوير مساحة 20 ألف متر بكورنيش الخبر الشمالي

أمانة الشرقية توقع عقد استثماري لتطوير مساحة 20 ألف متر بكورنيش الخبر الشمالي
http://almnatiq.net/?p=963548
الدمام - المناطق

وقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مؤخرا عقد استثماري لتطوير كورنيش الخبر بالواجهة البحرية، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وذلك بعد موافقة معالي وزير الشئون البلدية والقروية والاسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل على اعتماد ترسيته مؤخرا، والذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها.

حيث تم ترسية الموقع الاستثماري على احدى الشركات الوطنية للعمل على المشروع في كورنيش الخبر الشمالي بمساحة 20 ألف متر مربع، وسيتضمن متنزها للزوار وألعاب ومناطق جلوس ومقاهي ومطاعم وأنشطة ترفيهية متنوعة وساحات مفتوحة متعددة الاستخدام، ويعزز هذا المشروع من تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوار، من خلال عناصر ومكونات هذا المشروع والتي تتوافق مع برامج جودة الحياة، كما أنه يجسد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص للتنمية وهذا الإنجاز يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات ورفع الايرادات وجذب الاستثمارات.

ويأتي هذا المشروع بعد نجاح الأمانة في تحقيق مستهدفات وزارة المالية في الايرادات الاستثمارية للسنة الثالثة على التوالي، وتدشين عدد من المبادرات والمواقع الاستثمارية النوعية والمميزة.

وبهذه المناسبة قدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير رئيس اللجنة الاستثمارية بهذه خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمهما وتوجيهاتهما السديدة والتي ساهمت في تحقيق هذه المنجزات النوعية، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الاستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل على حرصه ومتابعته الدائمة واللامحدودة لتطوير منظومة الاستثمار بالقطاع البلدي.

وأكد الجبير على أن ما تحقق من إنجاز جاء نتيجة للدعم من لدن القيادة الرشيدة، والتي تؤكد باستمرار على دعم المستثمرين ورواد الأعمال والحرص على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة بهدف استدامة تنمية المنطقة وتحقيق مفهوم جودة الحياة، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وبقية قطاعات المنطقة وبمشاركة القطاع الخاص.

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