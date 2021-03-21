وزير البلدية يُكلّف الملا أميناً للاحساء

الاحساء- المناطق

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم الاحد 8 شعبان 1442هـ ، قراراً بتكليف المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أميناً للاحساء ، خلفاً للمهندس فؤاد بن خالد الملحم والذي تم تكليفه مستشاراً بمكتب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان .

واعرب المهندس الملا عن جزيل شكره وتقديره لقيادتنا الرشيدة – يحفظها الله – للدعم اللامحدود للقطاع البلدي ، وصولاً الى تقديم خدمة أمثل للوطن والمواطن ، كمارفع الملا شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اثر صدور هذا القرار ، ومتابعته وتوجيهاته الداعمة للمشاريع التطويرية والخدمية بالاحساء ، ولكل مامن شأنه تحقيق الارتقاء بالقطاع البلدي بكافة مناطق ومدن المملكة ، مؤكداً على مواصلة المسيرة التنموية والتطويرية للخدمات البلدية بمدن وبلدات وهجر الاحساء ، تمشياً مع رؤية المملكة 2030.

في حين تقدم المهندس فؤاد بن خالد الملحم بالشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد صدور قرار تكليفه مستشاراً بمكتب معاليه ، مُعرباً عن شكره وتقديره لكافة منسوبي أمانة الاحساء وماقدموه من جهود مباركة وتعاون مثمر خدمةً للوطن والمواطن ، مؤكداً على استمرارية العطاءات بمايخدم القطاع البلدي بصورة أفضل .