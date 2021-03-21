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أمير جازان يدشن فعاليات أسبوع البيئة

أمير جازان يدشن فعاليات أسبوع البيئة
http://almnatiq.net/?p=963576
جازان - فضه عطيف:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، أسبوع البيئة 2021 ، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا”، الذي سيتخلله العديد من الفعاليات التثقيفية البيئية بالمنطقة.

جاء ذلك أثناء استقبال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد بن علي آل عطيف.

ودعا الأمير محمد بن ناصر، المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة وصولا لبيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مشدداً سموه على ضرورة تطوير آليات حماية البيئة، والمساهمة في المحافظة على نظافة الاماكن العامة بتخصص واستخدام مواقع رمي النفايات وعدم الاحتطاب الجائر ودخول المحميات واتلاف المسيجات، واستثمار مياه الصرف الصحي المعالجة وكذلك الامطار الموسمية للتشجير.

وأعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس آل عطيف عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بتحقيق الاستدامة البيئية، التي تأتي ضمن أولوياته في تنمية المنطقة، مؤكداً إقامة العديد من الفعاليات البيئة في المنطقة لعرض مواد توعوية بيئية ومسابقات وأنشطة للأطفال ذات طابع بيئي.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة تريحيب بن عماش بن حفيظ.

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