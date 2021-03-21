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وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا”

http://almnatiq.net/?p=963577
تبوك- علي العميري:

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك دشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني بمكتبه بالإمارة اليوم، وعبر اللوحة الإلكترونية انطلاق فعاليات أسبوع البيئة لهذا العام بالمنطقة، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ويتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة، تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا” ، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع الرويلي.
واستمع الحقباني الى شرح من المهندس الرويلي عن الفعاليات والبرامج والأنشطة المصاحبة للأسبوع البيئي
ومن جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بأن فعاليات أسبوع البيئة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مؤكداً ان وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل من خلال إستراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى المستويات في المحافظة على البيئة والغطاء النباتي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المصادر المجددة.
وأشار ” الرويلي ” أن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة يتخللها العديد المحاضرات عن بعد يشترك في تقديمها عدد من المختصين والمهتمين بالبيئة، بالإضافة إلى إقامة عدداً من الأنشطة الميدانية في مدينة تبوك والمحافظات التابعة له، تشمل تشجير في عده مواقع وحملات تنظيف الشواطئ.

، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للمشاركة في هذه الفعاليات والاستفادة مما يقدم خلالها من معلومات وأنشطة متنوعة موجهة لجميع شرائح المجتمع، معرباً عن شكره لوكيل إمارة منطقة تبوك على تدشين انطلاقة فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة.

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