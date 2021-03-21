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المالكي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للمملكة لدى هندوراس

المالكي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للمملكة لدى هندوراس

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أمير جازان يدشن فعاليات أسبوع البيئة

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وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا”

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المالكي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للمملكة لدى هندوراس

المالكي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للمملكة لدى هندوراس
http://almnatiq.net/?p=963586
المناطق - واس

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للمملكة لدى جمهورية هندوراس، لمعالي وزير خارجية هندوراس ليساندرو رولسالس.

وأشاد وزير خارجية هندوراس، عبر الاتصال المرئي أمس، بالعلاقات الثنائية الودية بين البلدين الصديقين.

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