المالكي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للمملكة لدى هندوراس

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قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للمملكة لدى جمهورية هندوراس، لمعالي وزير خارجية هندوراس ليساندرو رولسالس.



وأشاد وزير خارجية هندوراس، عبر الاتصال المرئي أمس، بالعلاقات الثنائية الودية بين البلدين الصديقين.