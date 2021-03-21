أمير الرياض يستقبل مدير عام السجون المكلف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام السجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش، يرافقه مدير السجون بالمنطقة العميد علي بن فايز العمري وعدد من قيادات المديرية العامة للسجون.



حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للحقوق نبيل بن عبدالله الطويل.