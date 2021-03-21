أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي محافظة طريف

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر المحافظة بطريف اليوم، أهالي المحافظة.



وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة ألقى خلاله حمدي بن مروان الرويلي كلمة الأهالي نوه فيها باهتمام سمو أمير المنطقة بتطوير مستوى الخدمات في المحافظات وتلمس احتياجات الأهالي، داعياً الله أن يديم على البلاد أمنها ورخاءها, بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية.



ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة لتسهيل سبل العيش وتحقيق الرفاه والرخاء للمواطنين, داعياً الجميع للعمل بكل جهد من أجل تحقيق تطلعات هذه القيادة، وتقديم الأفضل دائمًا لأبناء وبنات المنطقة , مشيرا إلى أن زيارته للمحافظة جاءت للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والوقوف على سير العمل وتلمس احتياجات أهالى المحافظة وتلبية طلباتهم.