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الإطاحة بمواطن سرق 17 مركبة في جدة

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الإطاحة بمواطن سرق 17 مركبة في جدة

الإطاحة بمواطن سرق 17 مركبة في جدة
http://almnatiq.net/?p=963607
المناطق - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكّن الجهات الأمنية المختصة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي،وتمثلت الجرائم في سرقة (17) مركبة من عدد من الأحياء بمحافظة جدة وطمس معلوماتها، وقد جرى استرداد جميع المركبات المسروقة، وإيقاف المتسبب واتُخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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