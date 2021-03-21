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إغلاق 31 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” في الباحة

إغلاق 31 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” في الباحة

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إغلاق 31 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” في الباحة

إغلاق 31 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” في الباحة
http://almnatiq.net/?p=963612
المناطق - واس

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي ٣١ منشأة وحررت ٩٥ مخالفة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة نحو ٣٦٤٨ جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.

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