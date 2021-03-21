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أمانة الشرقية تتعاقد لتطوير مساحة 20 ألف متر بكورنيش الخبر الشمالي

أمانة الشرقية تتعاقد لتطوير مساحة 20 ألف متر بكورنيش الخبر الشمالي
http://almnatiq.net/?p=963617
المناطق - واس

وقّع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عقدا استثماريا لتطوير كورنيش الخبر بالواجهة البحرية بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، الذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها.

وتم ترسية الموقع الاستثماري على إحدى الشركات الوطنية للعمل على المشروع في كورنيش الخبر الشمالي بمساحة 20 ألف متر مربع، وسيتضمن متنزها للزوار وألعابا ومناطق جلوس ومقاهي ومطاعم وأنشطة ترفيهية متنوعة وساحات مفتوحة متعددة الاستخدام، ويعزز هذا المشروع من تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوار من خلال عناصر ومكوّنات هذا المشروع التي تتوافق مع برامج جودة الحياة، كما أنه يجسّد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص للتنمية، وهذا الإنجاز يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات ورفع الإيرادات وجذب الاستثمارات.

ويأتي هذا المشروع بعد موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لترسيته، بعد نجاح الأمانة في تحقيق مستهدفات وزارة المالية في الإيرادات الاستثمارية للسنة الثالثة على التوالي، وتدشين عدد من المبادرات والمواقع الاستثمارية النوعية والمميزة.

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