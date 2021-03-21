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مؤسسة التدريب التقني وجامعة تبوك تتفقان لتعزيز التعليم والتدريب

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مؤسسة التدريب التقني وجامعة تبوك تتفقان لتعزيز التعليم والتدريب

مؤسسة التدريب التقني وجامعة تبوك تتفقان لتعزيز التعليم والتدريب
http://almnatiq.net/?p=963622

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة تبوك، اليوم، اتفاقية في إطار تعزيز تعاون المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة، ودعم سياسات التكامل بينها وتفعيل دور التعليم والتدريب.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، إلى التكامل بين الجانبين من خلال تطوير آلية التحويل والتجسير للطلاب والطالبات والمتدربين والمتدربات بين الكليات الجامعية والتقنية في التخصصات المتوافقة والتعاون في مجالات التدريب والاستشارات والبحوث إضافة إلى التعاون من خلال تبادل المنافع بين الطرفين.

وتضمنت بنود الاتفاقية تنفيذ أوجه تعاون مشتركة وتبادل الخبرات والبرامج العلمية والعملية التي تخدم الجانبين والتنسيق في أعمال القبول والمسارات التعليمية والتدريبية بين الكليات التقنية والكليات الجامعية وإيجاد موازنة في التخصصات الأكاديمية والتقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل والاستفادة من المباني الدراسية في تنفيذ البرامج والمسارات التدريبية المختلفة.

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