متحدث الصحة ينفي وجود ارتباط بين اللقاحات والجلطات

المناطق - الرياض:

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، وجود ارتباط بين اللقاحات المضادة لكورونا كمسبب للجلطات، مبينًا أن كل الجهات العلمية المتخصصة والمعنيّة أثبتت أن هذه المعلومات غـيـر صحيحة وغـيـر دقيقة.

وفي السياق نفسه، قال العبدالعالي إن بعض دول العالم ما زالت ترصد موجات جديدة من كورونا، كاشفاً أن المملكة لم تُسجل -ولله الحمد- أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح.

وأضاف خلال الإيجاز الصحافي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا: “الحمد لله تجاوزنا 3.026.355 جرعة معطاة من اللقاحات”.

وبين أن الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا تمر بمرحلة تذبذب.

وأردف “العبدالعالي”: لا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، موضحًًا أن المانع الوحيد لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من اللقاح نفسه، والسيدة المرضع بإمكانها أخذ اللقاح، فلن يؤثر عليها -بإذن الله- ولا على الرضيع.