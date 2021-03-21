الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات تجاوزت الـ 8.5 مليارات ريال

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 12.89 نقطة ليقفل عند مستوى 9498.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 289 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات الجوف، ومبكو، وجاكو، والتعمير، والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بترورابغ، وإعمار، والزامل للصناعة، والمتقدمة، و أميانتيت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.74%.



فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومجموعة الحكير، وزين السعودية، وإعمار، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم وفرة، والراجحي، والجوف، ومجموعة الحكير، وجاكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 394.97 نقطة ليقفل عند مستوى 24110.36 نقاط، وبتداولات بلغت 19مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 212 ألف سهم تقاسمتها 552 صفقة.