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مجمع إرادة في الرياض يناقش آثار المرض النفسي وأمراض الإدمان على صحة الأسنان

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مجمع إرادة في الرياض يناقش آثار المرض النفسي وأمراض الإدمان على صحة الأسنان

مجمع إرادة في الرياض يناقش آثار المرض النفسي وأمراض الإدمان على صحة الأسنان
http://almnatiq.net/?p=963631

نظم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض احتفاء بمناسبة “اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان 2021”, بمشاركة الجمعية السعودية لطب الأسنان، ضمن جهود المجمع في المشاركة وتفعيل المناسبات الصحية العالمية.

وتناول البرنامج العلمي الأخطاء الطبية والنظام الصحي السعودي, وحقوق المرضى والممارسين الصحيين والقوانين الكفيلة بحماية حقوقهم ومكتسباتهم, متطرقاً إلى المخدرات وعلاقتها بصحة الفم والأسنان والأضرار المترتبة على استخدام المخدرات وسبل متابعتها ومعالجتها وأبرز التحديات التي تواجه طبيب الأسنان في التعامل مع هذه الفئة.

كما استعرض البرنامج البرامج الوقائية التي يطبقها قسم الأسنان بالمجمع لحماية الأسنان وخاصة للمرضى النفسيين ومرضى الإدمان, وطرق رعاية ونظافة أسنان الأشخاص الذين قاموا بعمل الابتسامات التجميلية.

وتضمنت الفعاليات التي أقيمت بهذه المناسبة معرضا شاركت فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

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