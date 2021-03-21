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“الشؤون البلدية” تطلق التقييم الذاتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية عبر “منصة بلدي”

“الشؤون البلدية” تطلق التقييم الذاتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية عبر “منصة بلدي”

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“الشؤون البلدية” تطلق التقييم الذاتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية عبر “منصة بلدي”

“الشؤون البلدية” تطلق التقييم الذاتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية عبر “منصة بلدي”
http://almnatiq.net/?p=963637
المناطق - واس

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق خدمة “التقييم الذاتي” لتطبيق الإجراءات الاحترازية عبر (منصة بلدي) التي يمكن من خلالها لأصحاب المنشآت التحقق من مستوى امتثال منشآتهم لتطبيق الإجراءات الاحترازية في الأنشطة التجارية.

مما يذكر أنّ هذا التقييم إلزامي على أصحاب المنشآت التجارية وهو يقدم تقريرًا شاملًا لدعمهم؛ للانتقال بمنشآتهم إلى مستوى الامتثال بمتطلبات تطبيق الإجراءات الاحترازية ، من خلال تحديد الثغرات في الممارسات الحالية، والعمل على تصحيحها؛ للوصول إلى الامتثال التام.

كما يمكن لأصحاب المنشآت مشاركة عملائهم نتيجة التقييم بعد طباعتها عبر (منصة بلدي)، ممّا سيؤدي إلى تعزيز ثقتهم بالخدمة المقدّمة، وتشمل الإجراءات الاحترازية الأنشطة التجارية المختلفة، وهي: المطاعم والمقاهي، صالونات التزيين النسائي، محلات الحلاقة الرجالية، البسطات العاملة في أسواق النفع العام، الأماكن الترفيهية المفتوحة، محلات الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، وقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

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