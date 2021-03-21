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القيادة تعزي رئيس الانتقال رئيس الدولة في مالي في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت

القيادة تعزي رئيس الانتقال رئيس الدولة في مالي في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت
http://almnatiq.net/?p=963648
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس باه إنداو رئيس الانتقال رئيس الدولة في جمهورية مالي إثر نبأ العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: ” تلقينا نبأ العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مالي وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب المالي الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس باه إنداو رئيس الانتقال رئيس الدولة في جمهورية مالي إثر نبأ العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد :” علمت بنبأ العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مالي الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب “.

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