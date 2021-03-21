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منوعات
وزارة الرياضة: إسقاط عضوية رئيس نادي النصر وحل مجلس إدارة النادي

وزارة الرياضة: إسقاط عضوية رئيس نادي النصر وحل مجلس إدارة النادي

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وزارة الرياضة: إسقاط عضوية رئيس نادي النصر وحل مجلس إدارة النادي

وزارة الرياضة: إسقاط عضوية رئيس نادي النصر وحل مجلس إدارة النادي
http://almnatiq.net/?p=963654
المناطق - واس

أسقطت وزارة الرياضة عضوية رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت وفقاً لنص المادة (88/2/و) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، ومنعه من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة انتخابية واحدة وفقاً لنص المادة (88/2/هـ), وحل مجلس إدارة النادي استناداً لنص المادتين (30/1/ح) و (30/1/ز) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية, وتكليف الدكتور عبدالله بن ناصر الدخيل لتسيير أمور النادي وفقاً لنص المادة (89/10)، ويكون مخوّلاً بممارسة الاختصاصات الواردة في المواد (23)، و(31)، و(33) من اللائحة إلى حين اعتماد مجلس إدارة جديد.

وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات جاءت بعد التحقيقات التي أجرتها حيال الشكوى المقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي النصر بتاريخ 25/7/1442هـ الموافق 9/3/2021م، التي تضمنت عدم تفعيل دور مجلس إدارة النادي وعدم عقد جلساته بالصورة النظامية، وتقدُّم عدد من أعضاء المجلس باستقالاتهم دون الإعلان عنها أو الرفع بها، إذ اتخذت الوزارة الإجراءات النظامية للتحقق مما أشير إليه، وتقصي الحقائق والموضوعات ذات الصلة، وأخذ إفادة رئيس مجلس إدارة نادي النصر بتاريخ 4/8/1442هـ الموافق 17/3/2021م , ليتبين من خلال التحقيقات وجود عدد من المخالفات تضمنت التالي:
1 ـ عدم تعامل رئيس مجلس إدارة النادي مع الاستقالات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بالصورة النظامية، وكذلك عدم حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس، مما أدى إلى نقص عدد أعضاء مجلس إدارة النادي عن النصاب القانوني المحدد في المادة (18/1) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
2 – تجاوز رئيس مجلس إدارة النادي لصلاحياته النظامية من خلال اتخاذ قرارات فردية وممارسته لصلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي، دون مراعاة للإجراءات النظامية اللازمة.
3 – توقيع رئيس مجلس إدارة النادي لشيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي في حساب النادي، مما أدى إلى تعريض النادي لمطالبات قضائية.
4 – تحميل ميزانية النادي التزامات مالية طائلة، مخالفاً بذلك لمقتضى تعميمَي الوزارة رقم 062464-40-101 وتاريخ 6/11/1440هـ، ورقم 001956-42-106 وتاريخ 19/3/1442هـ.
5 – عدم تجاوب رئيس مجلس إدارة النادي مع مخاطبات الوزارة الموجهة له بشكل متكرر، وعدم الرفع بالمستندات والعقود المبرمة منه، وفق ما تقتضيه اللوائح ذات الصلة.
6 – نشر النادي لقراراتٍ مسندةٍ إلى مجلس إدارة النادي دون أن يتم عقد اجتماع رسمي للمجلس بشأنها وفق الآلية النظامية.

وأشارت وزارة الرياضة إلى أنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر من يوم غدٍ الاثنين 9/8/1442هـ الموافق 22/3/2021م، وفقاً لصلاحيات الوزارة الواردة في نص المادة (15/2/و) من اللائحة, وتكليف الإدارة العامة لشؤون الأندية الرياضية والإدارة العامة للشؤون القانونية وفريق إستراتيجية دعم الأندية في الوزارة بمراجعة الالتزامات المالية الناشئة، وحصر الالتزامات التي تفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي خلال مدة عمل مجلس الإدارة المُنحل، التي تخالف تعميمَي الوزارة رقم 062464-40-101 وتاريخ 6/11/1440هـ ورقم 001956-42-106 وتاريخ 19/3/1442هـ، وتحديد جميع المسؤولين عن ذلك، وفقاً للمادة (22) من اللائحة.
وأكدت وزارة الرياضة على جميع الأندية ضرورة الالتزام باللائحة الأساسية للأندية الرياضية والتعاميم المنظمة لكل ما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية، تحقيقاً للمصلحة العامة وحرصاً على سلامة الوضع المالي للأندية.

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