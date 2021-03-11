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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من عشرة آلاف جولة رقابية وتغلق 144منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال أسبوع

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” المنارة ” .. عمل فني فريد بمركز الملك عبد العزيز التاريخي ضمن احتفالات نور الرياض

” المنارة ” .. عمل فني فريد بمركز الملك عبد العزيز التاريخي ضمن احتفالات نور الرياض

ثقافة وفنون

” المنارة ” .. عمل فني فريد بمركز الملك عبد العزيز التاريخي ضمن احتفالات نور الرياض

” المنارة ” .. عمل فني فريد بمركز الملك عبد العزيز التاريخي ضمن احتفالات نور الرياض
http://almnatiq.net/?p=963683
المناطق - واس

لفَتَ العمل الفني ” منارة،2021م ” للفنانة البولندية كارولينا هالاتك -ضمن احتفال نور الرياض- , انتباه زوار مركز الملك عبد العزيز التاريخي بقلب العاصمة الرياض، بضوئه الذي يظهر على شكل عمود يتجه نحو السماء، حيث يستخدم عمود الإنارة في الغالب كعلامة للتوجيه والحماية، أما الضوء الأبيض فيشير من ناحية أخرى إلى جميع ألوان الطيف، ويعبّر عن مفاهيم الاكتمال والامتلاء .
ويتميز العمل الفني بتركيب نحتيّ جديد على نطاق واسع ، وبجودة عالية ليبرُز كمنارة، ويوفر أيضاً مساحة صغيرة ودية تتيح للمشاهدين دخولها لتجربة العمل من الداخل .
وعبّرت صاحبة العمل ” هالاتك ” لـ ” واس ” عن إعجابها بالرياض آرت واحتفالية نور الرياض، التي تتيح الفرصة للتواصل مع الفنانين والمهتمين بالفن الضوئي لتبادل الأفكار والخبرات والاختصاصات مما يثري الذائقة الفنية، ولفتت النظر إلى ما يميز نور الرياض وهو التمازج بين الفن الحديث و الفن التراثي .
وأشارت إلى أنها تستخدم الضوء من ناحيته المادية في جميع أعمالها الفنية لصنع المجسمات ذات الحجم الكبير، التي تحمل طابعا معماريا ودمجيا، كما تستخدم البيئات الضوئية في المجسمات، مبينة أن العمل الفني يحمل من شخصية الفنان وبيئته .

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