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“العين” يكسب “الوحدة” برباعية نظيفة

“العين” يكسب “الوحدة” برباعية نظيفة

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“العين” يكسب “الوحدة” برباعية نظيفة

“العين” يكسب “الوحدة” برباعية نظيفة
http://almnatiq.net/?p=963686
المناطق - واس

تمكن العين من كسب ضيفه الوحدة بأربعة أهداف نظيفة ضمن مواجهات الجولة 24 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء هدف العين الأول عن طريق المهاجم مادو في الدقيقة 45، وفي شوط المباراة الثاني تمكن العين من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب موتاري، وتمكن البديل فيصل الجمعان من تسجيل الهدف الثالث للعين في الدقيقة 87، واختتم محمد فؤاد أهداف العين مسجلاً الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة يصل العين للنقطة 20 في المركز الأخير، وتوقف رصيد الوحدة عند النقطة 27 في المركز 14.

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