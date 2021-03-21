أمانة الشرقية تنفذ أكثر من عشرة آلاف جولة رقابية وتغلق 144منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال أسبوع

المناطق - الدمام

أسفرت 10057 جولة رقابية قامت بها أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي وتحديدا من تاريخ 14/مارس/2021، وحتى 20/مارس/2021م، و303 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، عن إغلاق 144منشأة مخالفة، وتحرير 483 مخالفة، لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وإبراز تطبيق ” توكلنا”، والمخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأبانت الأمانة بأن مركز البلاغات (940) تلقى خلال الأسبوع الماضي وتحديدا خلال الفترة من 14/03/2021م، حتى 20/03/2021م، (3637) بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والملاحظات البلدية.

وتأتي هذه الجولات الرقابية ضمن جهود الأمانة الرقابية المكثّفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودَعت الأمانة الجميع لضرورة التعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.