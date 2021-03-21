احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من عشرة آلاف جولة رقابية وتغلق 144منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال أسبوع
المنطقة الشرقية
 تقديم لقاح ” كورونا ” لمنسوبي تعليم جدة في مقار عملهم
منطقة مكة المكرمة
 “العين” يكسب “الوحدة” برباعية نظيفة
أبرز المواد
 ” المنارة ” .. عمل فني فريد بمركز الملك عبد العزيز التاريخي ضمن احتفالات نور الرياض
ثقافة وفنون
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (14) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
محليات
 إطلاق مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “الفلك” بالأسطول الغربي
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يكلف النعمي وكيلًا لمحافظة العيدابي
منطقة جازان
 “التعليم” تحتفي مع 21 ألف طالب وطالبة في معاهد التربية الفكرية بمناسبة “اليوم العالمي لمتلازمة داون”
أبرز المواد
 سمو محافظ حفرالباطن يدشن أسبوع البيئة
أبرز المواد
 السديس يطلق الدورة العلمية الفكرية الأولى لترسيخ مفاهيم الوسطية ومواجهة الانحرافات الفكرية
منوعات
 وزارة الرياضة: إسقاط عضوية رئيس نادي النصر وحل مجلس إدارة النادي
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس الانتقال رئيس الدولة في مالي في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت
أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من عشرة آلاف جولة رقابية وتغلق 144منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال أسبوع

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من عشرة آلاف جولة رقابية وتغلق 144منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال أسبوع

المنطقة الشرقية
تقديم لقاح ” كورونا ” لمنسوبي تعليم جدة في مقار عملهم

تقديم لقاح ” كورونا ” لمنسوبي تعليم جدة في مقار عملهم

منطقة مكة المكرمة
“العين” يكسب “الوحدة” برباعية نظيفة

“العين” يكسب “الوحدة” برباعية نظيفة

أبرز المواد
” المنارة ” .. عمل فني فريد بمركز الملك عبد العزيز التاريخي ضمن احتفالات نور الرياض

” المنارة ” .. عمل فني فريد بمركز الملك عبد العزيز التاريخي ضمن احتفالات نور الرياض

ثقافة وفنون

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من عشرة آلاف جولة رقابية وتغلق 144منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال أسبوع

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من عشرة آلاف جولة رقابية وتغلق 144منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=963695
المناطق - الدمام

أسفرت 10057 جولة رقابية قامت بها أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي وتحديدا من تاريخ 14/مارس/2021، وحتى 20/مارس/2021م، و303 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، عن إغلاق 144منشأة مخالفة، وتحرير 483 مخالفة، لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وإبراز تطبيق ” توكلنا”، والمخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأبانت الأمانة بأن مركز البلاغات (940) تلقى خلال الأسبوع الماضي وتحديدا خلال الفترة من 14/03/2021م، حتى 20/03/2021م، (3637) بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والملاحظات البلدية.

وتأتي هذه الجولات الرقابية ضمن جهود الأمانة الرقابية المكثّفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودَعت الأمانة الجميع لضرورة التعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

روابط ذات صلة

سمو محافظ حفرالباطن يدشن أسبوع البيئة

سمو محافظ حفرالباطن يدشن أسبوع البيئة
أمانة الشرقية تتعاقد لتطوير مساحة 20 ألف متر بكورنيش الخبر الشمالي

أمانة الشرقية تتعاقد لتطوير مساحة 20 ألف متر بكورنيش الخبر الشمالي
تعليم الشرقية يشرع في تخصيص مجموعة مدارس تعمل على إنهاء المهام الإدارية والتعليمية لطلبة التعليم المستمر

تعليم الشرقية يشرع في تخصيص مجموعة مدارس تعمل على إنهاء المهام الإدارية والتعليمية لطلبة التعليم المستمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*