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رئيس جمهورية قرغيزستان ورئيس الوزراء يمنحان سفير المملكة وسام الصداقة والسلام ووسام الشرف

رئيس جمهورية قرغيزستان ورئيس الوزراء يمنحان سفير المملكة وسام الصداقة والسلام ووسام الشرف

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رئيس جمهورية قرغيزستان ورئيس الوزراء يمنحان سفير المملكة وسام الصداقة والسلام ووسام الشرف

رئيس جمهورية قرغيزستان ورئيس الوزراء يمنحان سفير المملكة وسام الصداقة والسلام ووسام الشرف
http://almnatiq.net/?p=963698
المناطق - واس

منح فخامة الرئيس صادير جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، وسام الصداقة والسلام بمناسبة انتهاء فترة عمله وتقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين.
كما منح دولة رئيس الوزراء في جمهورية قرغيزستان أولوقبيك ماريبوف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية؛ وسام الشرف، وذلك تقديرًا لجهوده في تطوير العلاقات بين البلدين.
وعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية عن اعتزازه وتقديره لفخامة الرئيس ولدولة رئيس الوزراء في الجمهورية القرغيزية، مؤكدًا أن العلاقات السعودية القرغيزية شهدت تطوراً كبيرًا.

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