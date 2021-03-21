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أمير الحدود الشمالية يتفقد جاهزية مركز اللقاحات بمحافظة طريف ويدشن الحملة التوعوية بالتحصين ضد فيروس كورونا

أمير الحدود الشمالية يتفقد جاهزية مركز اللقاحات بمحافظة طريف ويدشن الحملة التوعوية بالتحصين ضد فيروس كورونا

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أمير الحدود الشمالية يتفقد جاهزية مركز اللقاحات بمحافظة طريف ويدشن الحملة التوعوية بالتحصين ضد فيروس كورونا

أمير الحدود الشمالية يتفقد جاهزية مركز اللقاحات بمحافظة طريف ويدشن الحملة التوعوية بالتحصين ضد فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=963711
المناطق - واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، على التجهيزات الطبية والفنية لمركز لقاح كورونا “كوفيد-19” بقاعة الأهالي للاحتفالات بمحافظة طريف، في إطار جولته التفقدية للمحافظة.
واستمع إلى شرح من القائمين على المركز على مجمل الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين والمقيمين المسجلين في تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، والمجهز بالطاقم الطبي المتخصص والخدمات الأساسية ونقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال، مطلعاً على آلية الوصول للمركز للحصول على اللقاح والمغادرة بعدها.
كما دشن سموه خلال الزيارة الحملة التوعوية الهادفة لحث المواطنين والمقيمين في المنطقة على أخذ لقاحات كورونا والتحصين ضد الفيروس, حيث يقوم عليها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الشؤون الصحية وشرطة منطقة الحدود الشمالية.
وأكد الأمير فيصل بن خالد أهمية تكاتف الجهود استكمالاً للجهود المباركة التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح -بفضل الله- في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، داعياً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق” صحتي” للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع وبوصفه جزءًا من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها بإذن الله.

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