تدريب وتثقيف 8075 أسرة بجمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك

المناطق - تبوك

تواصل جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك تنفيذ برامجها التنموية ومبادراتها المجتمعية، وتقديم الحلول العلمية والعملية للمشكلات الاجتماعية والنفسية والتربوية والشرعية، إسهاماً منها في تحقيق الاستقرار الأسري للمجتمع.

وأوضحت في إحصائية أصدرتها عن إنجازات الجمعية خلال المدة الماضية -التي استفاد منها ما يزيد عن 8000 مستفيد ومستفيدة- أنها عالجت 273 قضية للرجال والنساء والأطفال، فيما قدمت 550 استشارة نفسية واجتماعية للرجال والنساء، و64 استشارة إرشادية متعلقة بالشأن القانوني، و616 جلسة زيارة واستشارة وتهيئة أسرية، إضافة إلى تدريب وتثقيف 8075 مستفيدا ومستفيدة بالتعاون مع عدد من الجهات.

وتسعى الجمعية إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها توعية الشباب بأهمية الزواج وفقه أحكامه وترشيد نفقاته، والقيام بالدور التثقيفي حول الأسرة والزواج بالسبل الممكنة، والإسهام في تخفيف ما تتعرض له الأسر من مشكلات، وحقوق وواجبات الحياة الزوجية، والقيام بالإرشاد الأسري، وإصلاح ذات البين، وإقامة الدورات التدريبية في الأسرة وتربية الأبناء لتأهيل المقبلين على الزواج، وتقديم الاستشارات الأسرية اللازمة للشباب لمساعدتهم على إيجاد الحلول الممكنة للمشكلات التي تواجههم أسرياً، وعقد برامج لتأهيل وإعانة المطلقات بالمنطقة، والتوفيق بين الراغبين بالزواج، ودعم الجهود الرامية لإجراء البحوث والدراسات الوثيقة المتعلقة بالأسرة، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع.

ودعت الراغبين والراغبات بالاستفادة من هذه الخدمات أو الاستشارات إلى التواصل مع الجمعية عبر قنواتها الإلكترونية من خلال الرابط : http://osareah.org.sa/course.php , أو عبر رقم الهاتف المجاني 8004330055 المخصص للاستشارات الأسرية.