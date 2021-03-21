وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج أمين أبا صديق.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك جرى التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب التشادي معالي وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج أمين أبا صديق.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومساعد وزير الدولة للشؤون الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.



