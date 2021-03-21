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الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل تقديم لقاح كورونا

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الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل تقديم لقاح كورونا

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل تقديم لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=963730
المناطق - واس

تواصل الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم وأسر الشهداء والجميع، وذلك في إطار تنفيذ حملتها “الوقاية أمان” في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وتقوم فرق طبية من الخدمات الطبية بتقديم اللقاح لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين في أماكن عملهم بمختلف القطاعات، كما تقوم بزيارة ذويهم في منازلهم لتقديم اللقاح.
كما تقدم الخدمات الطبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوزارة الداخلية لقاح كورونا, وذلك امتداداً للرعاية الكريمة بأسر الشهداء.
وتحرص الفرق الطبية أثناء تقديم اللقاح على تقديم رسائل توعوية وتثقيفية عن أهمية اللقاح ومأمونيته، بما يعود بالنفع على الفرد بشكل خاص، ومجتمعنا بشكل عام.
وتواصل الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنفيذ العديد من المبادرات في حملة “الوقاية أمان”، بما يسهم في تعزيز سبل الوقاية من خلال تقديم لقاح كورونا، والمشاركة الفعّالة في الوصول إلى المناعة المجتمعية بإذن الله.

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