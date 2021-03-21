تشلسي يواصل الانتصار وتألق جديد للمغربي زياش

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http://almnatiq.net/?p=963741
المناطق - وكالات

واصل تشلسي نتائجه “المثالية” تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل، ووصل لنصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد انتصار بنتيجة 2-0 على شيفيلد يونايتد مساء الأحد.

وتغلب تشلسي بنتيجة 2-صفر على شيفيلد يونايتد، بفضل هدف عكسي سجله أوليفر نوروود، وهدف من الجناح المغربي حكيم زياش قرب النهاية، ليبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الرابعة في 5 مواسم.

وبانتصاره في استاد ستامفورد بريدج، مدد توماس توخيل مدرب تشلسي مسيرته الخالية من الهزائم في بداية مشواره مع النادي اللندني، وفاز المدرب الألماني في 10 مباريات وتعادل في 4 بجميع المسابقات منذ حل محل فرانك لامبارد في يناير.

وأظهر شيفيلد، متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، نوايا هجومية مبكرة، لكنه تأخر في الدقيقة 24 عندما وضع نوروود الكرة في مرماه وهو يحاول التصدي لتسديدة بن تشيلويل.

ومع تقدم شيفيلد للهجوم بحثا عن التعادل في الدقائق الأخيرة، سجل زياش هدفا جميلا من هجمة مرتدة سريعة ليحسم انتصار تشلسي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانتعش شيفيلد بعد الاستراحة لكنه افتقر للمسة الأخيرة أمامالمرمى وأضاع عدة فرص خطيرة.

وسيعرف فريق توخيل هوية منافسه في الدور قبل النهائي عندما تسحب القرعة بين شوطي المواجهة الأخيرة في دور الثمانية، بين ليسترسيتي ومانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم الأحد.

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي الشهر المقبل ويقام النهائي في 15 مايو.

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