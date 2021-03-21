مهرجان “البُن الثامن” بجازان.. نافذة تسويقية لأجود أنواع حبوب القهوة الفاخرة ..

المناطق - فضة عطيف

يعد مهرجان البُن الثامن المقام حاليًا بمحافظة الداير بني مالك واحدًا من أهم منافذ التسويق الرئيسية لحبوب القهوة الفاخرة بمنطقة جازان ، وأحد عوامل الجذب السياحي للتعريف بالمحافظات الجبلية‪ .

ويقدم “‬124” مزارعًا بالقطاع الجبلي بالمنطقة، البُن الخولاني ذا الجودة العالية –وفقاً للنتائج المخبرية- عبر المهرجان ، الذي حقق نجاحات متواصلة خلال السنوات الماضية ، في التوسع في زراعة البُن ، وتعزيز الجدوى الاقتصادية الكبيرة لزراعته.

ويواصل المهرجان فعالياته من خلال سوق البن ومعارض الإدارات الحكومية والخاصة ومعرض للفنون ومعرض للتراث والأسر المنتجة وأماكن بيع القهوة التي تعرض عبر عدد من الشركات وشباب الأعمال ، فيما تؤدي الجهات الصحية ممثلة في مراكز الرعاية الأولية ببني مالك ومستشفى بني مالك وهيئة الهلال الأحمر بالداير مهامها في قياس درجة الحرارة وإلزام الزوار بالتباعد وارتداء الكمامات.

ويتجول الزوار من خلال مسارات البن للتسوق وتذوق أجود البن مرورًا بالمعارض الحكومية التي يُشرح فيها ما تقدم من خدمات لمزارعي البن ، فيما يقدم معرض الفنون عددًا من اللوحات التراثية والزراعية وعرضًا للحرف اليدوية فضلًا عن مشاركة الأسر المنتجة التي تقدم للزائر المنتجات التراثية الشعبية.

يذكر أن المهرجان يستقبل زواره يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً إلى يوم السبت المقبل .