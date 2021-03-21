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بتوجيهات سمو أمير جازان .. انطلاق مبادرة الأحوال المدنية “نأتي إليك ” بإمارة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=963771
المناطق - جازان

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائبه ، بتفعيل دور الشراكة المجتمعية ومد جسور التعاون والتواصل بين مختلف الجهات الحكومية ، انطلقت اليوم مبادرة إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة تحت شعار ” نأتي إليك” وذلك بمقر ديوان إمارة منطقة جازان.
وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي بالإمارة عادل بن احمد الزائري ، بأن هذه المبادرة تستهدف كافة منسوبي ومنسوبات إمارة المنطقة ، وذلك لتقديم افضل الخدمات في مقر عملهم حيث شملت الخدمات المقدمة على تجديد الهوية الوطنية للموظفين والموظفات وإصدار بدل التألف وبدل الفاقد وإصدار سجلات العائلة وتحديث بياناتهم في منصة الأحوال المدنية وتعديل المهن والمستوى التعليمي .
وأضاف أن هذه المبادرة ضمن عدة مبادرات تنفذها إمارة المنطقة مع عدة جهات حكومية لخدمة منسوبيها بالامارة وكافة المحافظات والمراكز وكذلك لتوفير الوقت والجهد وبيئة العمل المناسبة لإنجاز احتياجاتهم دون عناء ، وتحقيقا لبرنامج جودة الحياة وفقا لرؤية المملكة 2030.

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