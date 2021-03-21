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أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف المهندس مازن بخرجي وكيلا للتعمير والمشاريع

أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف المهندس مازن بخرجي وكيلا للتعمير والمشاريع
http://almnatiq.net/?p=963778
المناطق - الدمام

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قرار يقضي بتكليف المهندس مازن بن عادل بخرجي وكيلا للتعمير والمشاريع بالأمانة.

من جهته رفع المهندس مازن بخرجي خالص شكره وامتنانه لمعالي أمين المنطقة الشرقية، مؤكداً في الوقت نفسه اعتزازه بهذه الثقة التي تستوجب بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، معتبراً هذه الثقة مسؤولية هامة لتقديم واجب وطني وفق تطلعات القيادة الحكيمة حفظها الله.

ويعد المهندس مازن بخرجي من أحد قيادات العمل البلدي بأمانة المنطقة الشرقية، وتولى عدد من المناصب القيادية بالأمانة خلال السنوات الماضية والتي كان آخرها وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع، حيث تولى الإشراف على عدد من المشاريع الخدمية والتنموية.

وأكد م. بخرجي أنه سيعمل على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد في مهامه الجديدة في وكالة التعمير والمشاريع لمواصلة مسيرة التنمية في المنطقة.

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