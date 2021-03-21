“المتحمي” و “الأزهري” يزورون “ابن جرمان” ويهنئونه بمناسبة تعيينه شيخاً لشمل قبائل بللسمر

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استقبل الدكتور سعيد بن طراد آل جرمان شيخ شمل قبائل بللسمر بمنزله بأبها وكيل شيخ الشمل نائب رئيس مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة الشيخ عبدالعزيز بن تركي أبونقطة المتحمي؛ ورجل الأعمال الأستاذ سعيد بن عبدالله الأزهري؛ والأستاذ تركي بن محمد ناصر الحارثي نائب قبيلة آل حارث تهامه؛ والأستاذ محمد الغالي؛ والذين قَدِموا لتهنئته بمناسبة تعيينه شيخاً لشمل قبائل بللسمر باسمهم ونيابة عن أعضاء مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة.

وقد هنؤوا الشيخ سعيد بن طراد بالثقة الكريمة التي حظي بها؛ متمنين له ولقبائل ومشايخ ونواب بللسمر التوفيق والسداد؛ ورفعوا شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على اهتمامها ورعايتها لشؤون المواطنين ومصالحهم في كل مكان؛ مثنّين بشكرهم لسمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز الذي يحرص على رعاية مجتمع منطقة عسير؛ فيما قدموا هدية تذكارية للشيخ ابن جرمان بهذه المناسبة.

من جانبه قدم شيخ شمل قبائل بللسمر الدكتور سعيد بن طراد آل جرمان الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة ولرجل الأعمال سعيد الأزهري ومرافقيهم؛ مقدراً لهم زيارتهم وتهنئتهم له؛ كما أثنى على الجهود الكبيرة لرجل الأعمال “الأزهري” في دعم المشاريع الخيرية والمجتمعية والتنموية بالمنطقة.