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انطلاق أولى فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة تبوك تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا”

انطلاق أولى فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة تبوك تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا”

منطقة تبوك
“المتحمي” و “الأزهري” يزورون “ابن جرمان” ويهنئونه بمناسبة تعيينه شيخاً لشمل قبائل بللسمر

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انطلاق أولى فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة تبوك تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا”

انطلاق أولى فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة تبوك تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا”
http://almnatiq.net/?p=963791
المناطق - تبوك

المناطق- تبوك- علي العميريانطلقت اليوم بمتنزه الأمير فهد بن سلطان في مدينة تبوك الفعاليات المصاحبة لأسبوع البيئة لهذا العام بغرس عدد من الأشجار، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا”، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية بالمنطقة، بهدف توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها.يذكر أن فعاليات هذا الأسبوع تتضمن إقامة عدد من المناشط بمدن ومحافظات المنطقة، يتخللها العديد من المحاضرات عن بُعد يقدمها مجموعة من المختصين والمهتمين بالبيئة، إضافة إلى إقامة عدد من الأنشطة الميدانية في عدة مواقع تشمل حملات لغرس الأشجار وتنظيف لشواطئ الشريط الساحلي بالمنطقة.

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