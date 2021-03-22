صالح الأطرم يحسم موقفه من الترشح لرئاسة النصر

المناطق - الرياض:

حسم صالح الأطرم الجدل حول موقفه من الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، بعدما قامت وزارة الرياضة بحل المجلس الحالي بقيادة صفوان السويكت.

وغرد الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل قائلًا: “المرشح السابق الأستاذ صالح الأطرم لا يفكر نهائيًّا بالترشح لكرسي رئاسة النصر في هذه الفترة و هو خارج الحسابات لرئاسة النادي”.

يذكر أن صالح الأطرم كان قد ترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر في الساعات الأخيرة من الفترة الثالثة خلال الانتخابات الماضية، والتي حسمها صفوان السويكت لصالحه في يوليو 2019.